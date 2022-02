Andrea Voetter, Verena Hofer e Nina Zoeggeler (Natalie Geisenberger: la slittinista tedesca chiude davanti a tutti dopo 4 manche a senso unico, conquistando così il suo terzo oro consecutivo nella specialità dopo quelli di Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Nella quarta ed ultima manche di slittino individuale femminile tutti gli occhi erano puntati sulle sorti delle tre italiane in gara figlia di Armin ), ma le luci del palcoscenico se le è prese la solita: la slittinista tedesca chiude davanti a tutti dopo 4 manche a senso unico, conquistando così il suo terzo oro consecutivo nella specialità dopo quelli di Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

La teutonica diventa così la prima slittinista di sempre a vincere tre ori olimpici consecutivi. Geisenberger tenterà di concretizzare un secondo tris anche nella gara a squadre, dato che detiene anche in questo caso due ori in Russia e Corea. Geisenberger ha fatto registrare un tempo complessivo di 3:53.454, sufficiente per sigillare l'ultima manche con 5 decimi di vantaggio sulla connazionale Anna Berreiter.

A chiudere il podio la russa Tatyana Ivanova, staccata di un secondo e cinque centesimi. Flop della competizione la terza tedesca, Julia Taubitz, Sfera di Cristallo di quest'anno, che paga uno scivolone alla curva 13 nella prima metà di gara, chiudendo dunque al 7° posto.

Verena Hofer Credit Foto Getty Images

Tra le azzurre, a deludere maggiormente in questa ultima giornata di discese è di sicuro Verena Hofer: l'azzurra aveva chiuso in ottava posizione la seconda manche, salvo poi dilapidare il suo esile vantaggio nelle ultime due run. Hofer archivia la sua prestazione con un 3:56.542, a più di tre secondi dalla vetta. Chi invece ha scalato parecchie posizioni è stata Andrea Voetter, protagonista di una fase finale diametralmente opposta alla connazionale Hofer: la Voetter riesce a infiltrarsi nella top 10 con un tempo complessivo di 3:55.977. Chiude in 15a piazza Nina Zoeggeler, figlia di Armin, che ha esordito ai Giochi a soli 21 anni.

