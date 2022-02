Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo maschile, l'Italia dello slittino si è arenata in quinta posizione della staffetta a squadre. Sul budello di Yanqing, tre saette azzurre hanno puntato a un risultato storico: Andrea Voetter , Leon Felderer e il duo Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner hanno terminato però dietro a Germania, Austria, Lettonia e Russia. Davanti è dominio teutonico, con la Germania fa tris di ori dopo quelli conquistati a Sochi e a PyeongChang nella specialità.

Pechino 2022

15:40 - Il report della gara

Lo slittino azzurro non riesce a compiere l'impresa! L'equipaggio composto da Andrea Voetter, Leon Felderer e Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner si è issato fino al quinto posto, ma nulla di più. L'oro è andato alla Germania di Geisenberger, Ludwig e Wendl-Arlt. Al secondo posto si piazza l'Austria, terza la Lettonia.

15:32 - GERMANIA ORO IN RIMONTA!!

Che gara serrata! Ludwig accumula uno svantaggio di un decimo, ma il doppio Wnedl/Arlt la spunta per 80 millesimi. Terzo oro consecutivi nella specialità!

15:28 - Austria davanti, ora tocca alla Germania!

L'Austria si assicura l'argento! Discesa dominante da parte di Egle, Kindl e Steu/Koller. Ora però tocca alla Gemrania, per il tris olimpico!!

15:23 - La Lettonia scavalca tutti

La Lettonia si aggiudica una medaglia con un 3:04.354. Tiruma, Apajrods e Bots/Plume (anzichè il formidabile duo dei fratelli Sics/Sics) superano la Russia di tre decimi. mancano solo Austria e Germania.

15:19 - Italia in seconda posizione

Peccato! Le frazioni di Voetter e Felderer ci allontanano di sei decimi dalla truppa russa, e la rimonta di Rieder/Kainzwaldner si ferma a soli 185 millesimi di distacco. Chiudiamo in 3:04.852. Ora per il podio serve un miracolo.

L'Italia si ferma al 5° posto nella staffetta: la manche degli azzurri

15:14 - Russia in testa

E' 3:04.667 il nuovo tempo di riferimento per gli azzurri, ed è un record di pista. I russi Ivanova e Repilov chiudono i loro segmenti con un secondo e due decimi di vantaggio sui canadesi, il doppio riesce a limitare i danni. Ora tocca ai nostri azzurri!!

15:10 - USA, doppio disastroso!

Ashley Farquharson e Chris Mazdzer avevano messo 6 decimi tra loro e lo slittino canadese, poi un doppio deludente targato Di Gregorio/Hollander ha sprecato tutto il vantaggio. Un'uscita maldestra li piazza in seconda posizione, mezzo secondo dietro i canadesi.

15:05 - Canada impressionante

Adesso si fa sul serio! 3:05.225, siamo già in zona medaglia. Impeccabili le discese di Ellis, Watts, Walker/Snith.

15:01 - Slovacchia DNF

La Slovacchia aveva piazzato due decimi di vantaggio sulla Polonia dopo due frazioni, ma un ribaltamento del doppio Vavercak/Zmij dilapida tutto: la Slovacchia non taglia il traguardo.

14:56 - La Polonia mette il muso davanti

Molto bene la Polonia, nuova leader della staffetta per 556 millesimi nei confronti della Romania. La differenza l'ha fatta il doppio Chmielewski/Kowalewski, protagonisti di una discesa impressionante.

14:52 - Ucraina sprecona

La staffetta ucraina si piazza al 3° posto provvisorio in 3:09.604. Peccato per la frazione di Anton Dukach vittima di un ennesimo rovesciamento. Romania ancora al comando.

14:47 - Corea deludente

3:11:238 diventa il peggior crono della gara sin qui. L'hanno fatto registrare Frisch, Lim e Park/Cho della Corea del Sud, incapaci di scongiurare il ribaltamento.

14:42 - La Cina si piazza in coda

Pessime le prestazioni dei padroni di casa: Wang, Fan e Huang/Peng accumulano un ritardo di 2 secondi e mezzo sull'equipaggio di testa. Per loro è ultima posizione.

14:38 - La Romania passa in testa

Troppi errori per Stramaturaru, Cretu e Gitlan/Serban della Romania. Terminano la discesa con due secondi di vantaggio sulla Repubblica Ceca, ma non sono una minaccia per le squadre più quotate.

14:34 - Repubblica Ceca apre le danze

Anna Cezikova chiude ben sopra il minuto. Il cancelletto si spalanca poi per il connazionale Michael Lejsek, che peggiora ulteriormente le cose con un 1:03.545. Il doppio Vejdelek/Pekny rischia il ribaltamento e chiude con un 3:09.556 complessivo. I migliori equipaggi abbasseranno drasticamente questi tempi.

14:29 - Italia partirà 11a!

Si parte con la Repubblica Ceca. Gli azzurri partiranno per undicesimi dai blocchi prima di Lettonia, Austria e Germania.

14:20 - Ci siamo!

L'Italia proverà a strappare il podio nonostante l'assenza del suo leader, Dominik Fischnaller. Andrea Voetter, Leon Felderer e il doppio Rieder/Kainzwaldner proveranno a complicare le cose ai piani alti. Partenza alle 14:30.

STAFFETTA A SQUADRE: COME FUNZIONA?

La staffetta a squadre coinvolge tre specialità: singolo femminile, singolo maschile e doppio. La donna è la prima a partire, e colpirà un touchpad sul fondo alla pista per aprire il cancello alla seconda slitta, quella maschile. A chiudere la competizione è il doppio maschile. Il tempo complessivo più basso, come da regola, vince.

Fischnaller show: il mini-movie del bronzo nello slittino

CHI TENERE D'OCCHIO

I primi due posti sembrano essere già stati prenotati da Germania e Austria. I tedeschi hanno vinto i primi due ori della specialità, e saranno rappresentati da Natalie Geisenberger nel femminile, Johannes Ludwig nel maschile e dal doppio Wendl/Arlt. L'Austria pare la principale contendente all'oro, avendo vinto l'ultima Coppa del Mondo nell'evento. Sullo slittino austriaco sfrecceranno Madeleine Egle, Wolfgang Kindl e Thomas Steu/Lorenz Koller. Anche la Lettonia proverà a insidiare i gradini più alti del podio con Eliza Tiruma, Kristers Aparjods e il doppio dei fratelli Sics. Gli italiani però, venderanno cara la pelle per un posto sul podio.

Tobias Wendl and Tobias Arlt - Germany Credit Foto Getty Images

RIVIVI IL FINALE DEL DOPPIO AZZURRO

Rieder/Kainzwaldner, il sogno medaglia sfuma all'ultima manche

RIVIVI IL BRONZO DI FISCHNALLER

Dominik Fischnaller è bronzo: la cavalcata in 180 secondi

RIVIVI LE MANCHE DELLE AZZURRE

Super Verena Hofer! 9a e migliore delle azzurre

Andrea Voetter contro le avversità: 14esima al traguardo

Il ruggito di Nina Zoeggeler: seconda run sontuosa

ALLA SCOPERTA DELLA PISTA DA SLITTINO

Alla scoperta del National Sliding Centre: il regno del bob

Sport Explainer: alla scoperta dello slittino

