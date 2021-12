Tra tre tedesche spunta fuori un’austriaca. È Madeleine Egle a festeggiare in quel di Altenberg nel singolo femminile della Coppa del Mondo di slittino: l’atleta classe 1998 bissa il trionfo in apertura di stagione in quel di Yanginq e si porta a casa la seconda vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale.

L’austriaca è stata praticamente perfetta e non ha lasciato spazio alle rivali: per lei miglior tempo in entrambe le run e crono di 1’45”208 che ha distrutto la concorrenza. Alle sue spalle, come detto, una tripletta teutonica: a completare il podio troviamo Julia Taubitz, che resta leader in classifica, staccata di 293 millesimi, mentre terza è Anna Berreiter.

Nella top-5 anche Natalie Geisenberger e l’americana Emily Sweeney, seguite dalle due lettoni Eliza Tiruma e Kendija Aparjode.

In casa Italia più che positiva l’ottava piazza di Andrea Voetter: l’azzurra aveva fatto sognare siglando addirittura il quinto tempo nella prima run, salvo poi perdere qualcosa nella discesa decisiva. Più lontane Marion Oberhofer, quattordicesima, Nina Zoeggeler, quindicesima, e Verena Hofer, ventesima.

