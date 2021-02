Doveva essere la gara conclusiva della stagione, invece non è stata disputata. Si è chiusa la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale con una cancellazione: annullato infatti il team relay in quel di St. Moritz. Le condizioni meteo, con la tantissima neve scesa sul budello elvetico, avevano reso quasi impossibili le discese per il singolo femminile, il peggioramento arrivato nelle ore successivo ha fatto prendere la decisione alla giuria della FIL.