Dominik Fischnaller prosegue in una stagione davvero eccezionale con un altro podio. L’altoatesino in quel di Sigulda trova la seconda terza piazza consecutiva, . L’altoatesino in quel di Sigulda trova la dopo quella nella prova classica , anche nella sprint. Per l’azzurro un risultato fondamentale anche in chiave Coppa del Mondo, con la classifica che può andare a riaprirsi.

Ad

Sul catino lettone torna alla vittoria Felix Loch: il teutonico trova la gara perfetta in 27.819 battendo il padrone di casa, già vincitore ieri, Kristers Aparjods di soli 14 millesimi. Come detto Fischnaller si è difeso al meglio ed ha centrato una terza piazza eccellente, a 71 millesimi dal vincitore. Alle spalle dell’azzurro Nico Gleirscher e Semen Pavlichenko.

Coppa del Mondo 2021-22 Dominik Fischnaller torna sul podio, 3° a Sigulda IERI A 14:19

Da sottolineare il week-end tutt’altro che positivo per Johannes Ludwig, leader della classifica di Coppa. Il teutonico è solo dodicesimo e, pur restando in vetta abbastanza nettamente, perde punti importanti dagli inseguitori. Il vantaggio è ancora rassicurante, ma non può permettersi altri errori gravi con Wolfgang Kindl e lo stesso Fischnaller pronti ad approfittarne. L’altro italiano in gara, Kevin Fischnaller, ha chiuso in undicesima posizione.

Una vera e propria beffa per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio. Il duo azzurro, infatti, chiude al quarto posto la gara sprint di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio 2021-2022, solo per una questione di millesimi. Sul tracciato lettone la vittoria va ai padroni di casa Juris e Andris Sics con il tempo di 31.157 con 21 millesimi sui grandi rivali tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken (31.178) mentre salgono sul gradino più basso del podio i connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt a 69 (31.226). I nostri portacolori, quindi, si piazzano al quarto posto in 31.229 a 72 millesimi dalla vittoria ed a 3 dal podio. Come detto, una vera inezia.

Tatyana Ivanova si è aggiudicata invece la gara sprint femminile. Sul tracciato lettone l'atleta russa ha disputato una prova impeccabile, chiudendo con il tempo di 31.241, precedendo per 14 millesimi la fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger. Completa il podio l'austriaca Madeleine Egle con un distacco di 31. Non va oltre la undicesima piazza la nostra Andrea Voetter che completa la sua sprint in 31.545 con un ritardo di 304 millesimi da Ivanova.

Slittino Sprint amare per l'Italia, quarto K.Fischnaller e quinto il doppio 19/12/2021 A 15:05