Splendido secondo posto per l’Italia nel team relay della tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022. Sul tracciato teutonico a vincere sono i padroni di casa, ma la nostra squadra si piazza al secondo posto con pieno merito, grazie a tre prove di livello, specialmente quella del doppio che ha permesso agli azzurri di recuperare sui rivali.

Davanti a tutti chiude, come detto, la Germania (Julia Taubitz, Max Langenhan e la coppia Eggert/Benecken) con il tempo complessivo di 2:23.954 con 325 millesimi di vantaggio sull’Italia (Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e il duo composto da Ludwig Rieder e Patrick Rastner), mentre completa il podio la Russia (Ekaterina Katnikova, Aleksander Gorbatcevich e il duo Denisev/Antonov) a 493.

Quarta posizione per gli Stati Uniti (Emily Sweeney, Jonathan Eric Gustafson e il duo Mazdzer/Terdiman) con un distacco di 677 millesimi, quindi al quinto posto l’Austria (Madeleine Egle, Wolfgang Kindl e la coppia Steu/Koller) a 1.119, davanti al Canada (Trinity Ellis, Reid Watts e la coppia Wardrope/Zajanski) sesto a 2.275. Non si è classificata la Lettonia (Eliza Tiruma, Kristers Aparjods e il duo Bots/Plume) che stava andando a migliorare il tempo dell’Italia, non ha concluso la prova con un clamoroso errore nel doppio.

A questo punto in classifica generale vediamo al comando la Germania con 231 punti dopo tre prove, ma l’Italia è in scia con 210 punti. Terza l’Austria con 205, quindi Stati Uniti quarti con 187, davanti alla Russia quinta con 170.

