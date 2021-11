Si apre con una tripletta tedesca la stagione della Coppa del Mondo di slittino 2021-2022. Johannes Ludwig, infatti, si è aggiudicato la tappa di Yanqing (Cina), primo appuntamento del campionato, precedendo altri due connazionali. Sul budello cinese nel quale si disputeranno i Giochi Olimpici di Pechino 2022, Johannes Ludwig ha fatto segnare i migliori tempi di entrambe le manche, chiudendo con un 1:54.597 complessivo, rifilano qualcosa come 854 millesimi di distacco a Felix Loch e 858 a Max Langenhan. Quarti e quinti i due austriaci David Gleirscher e Reinhard Egger distanti, rispettivamente, 905 millesimi e 1.07.

Sesto il primo degli italiani, Dominik Fischnaller in 1:55.737 a 1.140 dalla vetta, quindi settimi e ottavi i russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov distanti, rispettivamente, 1.211 e 1.514. Nona posizione per l’austriaco Wolfgang Kindl a 1.536, mentre chiude la top ten il nostro Kevin Fischnaller a 1.601. Diciottesima posizione per Leon Felderer a 2.006, mentre è 28° Lukas Gufler a 2.835. Prossimo appuntamento per la Coppa del Mondo, tra sette giorni a Sochi (Russia), primo capitolo della doppietta russa, che andrà a rimpiazzare le prove nordamericane di Whistler e Lake Placid, cancellate per i problemi legati alla pandemia.

