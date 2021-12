di casa per il Bel Paese, visto che durante l’anno si allenano sempre sul budello austriaco, riescono a conquistare una bellissima top 3 Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio. Arriva un altro podio, un’altra terza piazza per i colori italiani in quel di Igls , dove è in corso la tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Sulla pistaper il Bel Paese, visto che durante l’anno si allenano sempre sul budello austriaco,

Gli azzurri sono riusciti a trovare una gara priva di errori, con una posizione guadagnata nella seconda discesa a discapito dei più giovani compagni di squadra Ivan Nagler e Fabian Malleier, che dalla terza piazza dopo la prima manche sono scesi fino alla sesta finale (comunque un risultato da sottolineare). Per Rieder/Kainzwaldner è il primo podio in coppia nella prova classica, il secondo contando anche le sprint.

Due coppie nettamente superiori in questo contesto: i padroni di casa Steu/Koller bissano il trionfo di Altenberg e battono per soli 22 millesimi i lettoni Sics/Sics, che allungano nettamente in chiave classifica, vista la deifaillance di Eggert/Benecken, solamente tredicesimi.

L’altra coppia azzurra impegnata, Rieder/Rastner, resta ai piedi della top 10, concludendo in undicesima piazza.

