Parla russo il singolo femminile per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Altenberg. A trionfare è Tatyana Ivanova: riscattate le prestazioni più che opache in quel di Igls, arriva il successo numero 12 a livello individuale in carriera, il primo sul catino teutonico. Gara perfetta per la campionessa d’Europa in carica, che trova il miglior tempo nella run d’apertura e poi gestisce la situazione nella seconda, chiudendo con il crono di 1’45”170. Deve accontentarsi nuovamente della seconda posizione Natalie Geisenberger: terza piazza d’onore consecutiva per la pluricampionessa olimpica, staccata oggi di 113 millesimi. A completare il podio un’altra russa, l’oro iridato di Sochi, Ekaterina Katnikova. Quarta posizione per l’austriaca Madeleine Eigle, mentre è solo quinta la detentrice della sfera di cristallo, Julia Taubitz. Ottima prova di squadra per l’Italia, con una gran crescita delle giovani. È mancato il picco di Andrea Voetter, a causa anche di un brutto errore nella prima run: nona piazza per lei che era stata sul podio nella passata stagione. Eccellente decima Verena Hofer, mentre è tredicesima Nina Zoeggeler. Più indietro Marion Oberhofer, 22ma.