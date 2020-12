Dopo la doppietta in quel di Igls arriva il tris per Thomas Steu e Lorenz Koller. Gli austriaci in questo inizio di stagione della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale sono davvero dominanti: anche in terra tedesca, ad Altenberg, riescono ad imporsi nel doppio. Per loro è la settima affermazione in carriera, addirittura la terza sul catino teutonico. La Germania, da anni padrona della disciplina, deve nuovamente arrendersi al doppio austriaco che oggi è riuscito a rimontare nella seconda run. L’equilibrio ha regnato sovrano, ma sia i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken, che i campioni olimpici Wendl/Arlt, sono stati costretti a piazzarsi in seconda e terza posizione. Il ritardo è minimo: 8 e 19 millesimi, tanto basta per far volare ancor di più in cima alla classifica di Coppa Steu/Koller. Da segnalare sempre costanti i lettoni Sics/Sics, quarti. In casa Italia ancora più che positivi Rieder/Rastner, che trovano la terza top-5 stagionale chiudendo quinti. Più lontani invece Nagler/Malleier, decimi, e Rieder/Kainzwaldner, dodicesimi.