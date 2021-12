Johannes Ludwig si regala un buon Natale, ma anche Dominik Fischnaller potrà festeggiare. Il tedesco, infatti, si è aggiudicato la tappa di Igls-Innsbruck, valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022 e, di pari passo, mette in atto la prima fuga nella classifica generale. Sul tracciato austriaco il nativo di Suhl, in Turingia, ha centrato la nona vittoria della carriera e la terza di questa annata con il tempo complessivo di 1:39.605 (49.790 nella prima manche e 49.815 nella seconda) precedendo per appena 49 millesimi il padrone di casa Wolfgang Kindl che, dopo aver fatto segnare 49.822 a metà gara, nella seconda discesa chiude in 49.832. Completa il podio uno splendido Dominik Fischnaller a 275 millesimi (49.959 e 49.921) dopo due discese impeccabili, senza la minima sbavatura, confermando il suo ottimo momento di forma.

Quarta posizione, a pari merito, per i due fratelli Gleirscher, Nico e David. I due austriaci, infatti, si fermano a 453 millesimi da Ludwig, quindi sesti e settimi i due russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov distanti, rispettivamente, 473 e 484 millesimi. Ottavo il lettone Kristers Aparjods a 527 millesimi, nono Kevin Fischnaller con un distacco di 532 dalla vetta, mentre è decimo il lettone Gints Berzins a 606. Si ferma in 15ma posizione, infine, Leon Felderer, a 907 millesimi. Finisce squalificato, invece, il tedesco Max Langenhan, che cade dalla slitta nel corso della seconda manche e getta alle ortiche una nuova chance di mettere a segno punti importanti. A questo punto in classifica generale comanda Johannes Ludwig con 505 punti, portando il margine su Wolfgang Kindl a +124, dato che l’austriaco si trova a quota 381. Ottimo terzo Dominik Fischnaller con 349, contro i 344 di Max Langenhan ed i 326 di Felix Loch, oggi assente. La Coppa del Mondo di slittino saluta l’Austria e si prende una pausa in vista delle festività natalizie, ma il break non sarà affatto lungo, dato che gli atleti torneranno in scena nel weekend dell’1-2 gennaio in quel di Winterberg, per il sesto appuntamento della stagione, ed il primo del 2022.

