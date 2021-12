Un primo e un terzo posto: è questo il bilancio per Dominik Fischnaller nella tappa della Coppa del Mondo di slittino di scena a Sochi (Russia). Sul catino, teatro delle Olimpiadi Internali del 2014, l’azzurro ha potuto fregiarsi di questi risultati che lo rilanciano in vista di quel che sarà, soprattutto pensando alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ospite di Speedonice2U su Sport2U (in collaborazione con OA Sport) condotto da Claudio Cavosi, Fischnaller ha fatto il punto della situazione relativamente a quanto affrontato finora. L’analisi è partita da quanto accaduto nel primo appuntamento in Cina, dove tutti hanno potuto testare e gareggiare sulla pista che sarà olimpica a febbraio.

Dominik Fischnaller, apertura da podio!

Sul budello a Cinque Cerchi di Yanqing, Johannes Ludwig ha fatto la differenza e Dominik ha concluso sesto, condizionato anche da un dolore alla spalla: “E’ una pista impegnativa, ma bella da affrontare. Importante averla provata prima delle Olimpiadi, anche se alla fine non è molto prima dei Giochi, visto che parliamo sempre di un numero limitato di discese“, ha ammesso Fischnaller.

Come detto, il 28enne altoatesino ha raccolto nel round di Sochi importanti risultati, soprattutto tornando alla vittoria dopo quasi 23 mesi. La sprint ha permesso all’azzurro di archiviare la settima vittoria in carriera, la seconda in una sprint: “Ho fatto una bella prima manche e sono davvero contento ed emozionato per questo risultato visto che il successo mancava da un po’ di tempo“, le parole dello slittinista nostrano. E ora si pensa ai prossimi appuntamenti con grande fiducia, a partire da Altenberg (Germania) dove le difficoltà non mancheranno per alcune problematiche legate alla pista: “Non sarà semplice e molto dipenderà anche dalle condizioni e dalle temperature. I tedeschi in questo contesto sono sempre molto forti, ma cercheremo di farci trovare pronti“, le considerazioni del nostro portacolori.

