Sono andate in scena le prime due prove sprint in questo lunghissimo week-end d’apertura per la Coppa del Mondo di slittino in quel di Igls. Il doppio austriaco Steu-Koller, al rientro dopo un brutto infortunio, timbra alla grande il cartellino e spaventa la Germania: in chiave sfera di cristallo ci sono anche loro. Netto anche il successo odierno: 30.118 il crono, con tutti i rivali staccatissimi. Battuti i lettoni Sics-Sics, che perdono 91 millesimi dalla vetta. A sorpresa però arriva un gran podio per l’Italia: Ludwig Rieder e Patrick Rastner tornano ad esultare dopo tre anni (l’ultima top-3 era arrivata sempre ad Igls nel 2017). Eccellente anche la quarta posizione di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Sempre in casa azzurra, decimi i giovani Nagler/Malleier. Da segnalare lo squadrone tedesco non al top: quinti Wendl/Arlt, mentre sbagliano tutto i detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken che chiudono quindicesimi.