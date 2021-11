Una gara assurda, ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Succede di tutto sul catino olimpico di Yanqing in un antipasto della prova a Cinque Cerchi che si disputerà ai Giochi di Pechino. Nella prima prova della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il team relay vince l’Austria, ma l’Italia coglie il primo podio stagionale. Austriaci non privi di imperfezioni (hanno sbagliato sia Madeleine Egle che David Gleirscher), ma abili a sfruttare il doppio devastante formato da Steu/Koller che li ha portati al trionfo in 3’06”953. Un successo arrivato al cardiopalma: la Germania infatti era lanciatissima verso la vittoria, ma, Eggert/Benecken, a poche curve dal termine, con oltre un secondo di vantaggio, si sono ribaltati chiudendo settimi.

Seconda piazza per gli Stati Uniti con una gara molto regolare e priva di grandi errori: 375 millesimi di ritardo per Ashley Farquharson, Tucker West e Mazdzer/Terdiman. Terzi dunque gli azzurri, che, come l’Austria per la vittoria, hanno dovuto aspettare proprio i teutonici per poter esultare per il podio. Un po’ di fortuna, ma da sottolineare che il ritardo dagli USA è solamente di tre millesimi, dunque un’eventuale quarta piazza sarebbe stata una beffa enorme. In ogni caso eccellenti Verena Hofer, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwaldner che portano sul terzo gradino il tricolore.

