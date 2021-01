Si è chiuso con un risultato a sorpresa il primo week-end stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. A Koenigssee, dopo tre successi tedeschi, arriva il successo dell’Austria nel team relay. Una vittoria meritatissima per gli austriaci che schieravano Madeleine Egle, Nico Gleirscher e il solito doppio formato da Steu/Koller, tutti super performanti nel fine settimana. Tempo di 2’42”729. La Germania è costretta ad arrendersi: 193 millesimi di ritardo per Taubitz, Loch e Eggert/Benecken, vincitori delle gare classiche in questa due giorni. Terza piazza per la Russia a 804 millesimi di ritardo. Quinta posizione per l’Italia: prova discreta per gli azzurri che schieravano Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner, staccati però di oltre un secondo dalla vetta.