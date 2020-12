Dal tomento all’estasi! Dopo il disastro di Igls, l’Italia torna ai propri livelli e centra un successo straordinario nella prova di team relay della tappa di Altenberg (Germania), secondo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2020-2021. La nostra compagine, che nella gara di esordio aveva mancato un cambio e quindi aveva concluso anzitempo la sua prova, questa volta non ha sbagliato un colpo ed è andata a precedere tutte le squadre rivali. Una grandissima prova di squadra ma, non va dimenticato, un piccolo aiuto è arrivato anche dal meteo della cittadina tedesca. Si è gareggiato, infatti, in condizioni davvero al limite. Sul budello della Sassonia le alte temperature (ben 7.5° per quel che riguarda l’atmosfera) sono andate a rovinare lo scenario. La pista, con li ghiaccio ricoperto da uno strato d’acqua, è andata a rovinarsi con il passare delle discese, rendendo la prova a squadre un vero e proprio terno al lotto. peraltro come già accaduto nel singolo maschile del mattino.

L’Italia, partendo per seconda (dopo lo “zero” di Igls), ha quindi avuto modo di sfruttare il budello in condizioni ancora tutto sommato accettabili e ha chiuso con il tempo complessivo di 2:25.794 con Andrea Voetter in 47.587, Kevin Fischnaller in 48.817 e la coppia composta da Emanuel Rieder e Patrick Rastner in 49.390 con una imprecisione nel finale che, nonostante tutto, non ha inciso. Al secondo posto si classifica la Russia, che con Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e la coppia Denisev/Antonov si ferma a 2:26.024, con il doppio che lascia a desiderare e accumula un distacco di 230 millesimi. Completa il podio la Lettonia, con Kendija Aparjode, Kristers Aparjods e la coppia Sics/Sics con il tempo di 2:26.378 e un gap di 584 millesimi.

Si ferma ai piedi del podio la Germania. Natalie Geisenberger (47.744), Felix Loch (49.170) e la coppia Eggert/Benecken (49.502) non vanno oltre la quarta posizione con il tempo di 2:26.416 a 622 millesimi dai nostri, con una pista che ormai era impossibile da sfruttare al meglio. Quinta posizione per l’Austria con Madeleine Egle, David Gleirscher e la coppia Steu/Koller in 2:27.390 a 1.596, dopo una prova davvero sottotono dei singoli, quindi è sesta l’Ucraina con Olena Smaha, Andriy Mandziy e il duo Stakhiv/Lysetskyi in 2:28.018 a 2.224. Completano la classifica la Slovacchia settima con Katarina Simonakova, Jozef Ninis e il duo Vavercak/Zmij settima in 2:28.366 a 2.572, quindi ottava la Polonia con Natalia Jamroz, Mateusz Sochowicz e la coppia Chmielewski/Kowalewski a 3.392, quindi è nona ed ultima la Corea del Sud con Aileen Christina Frisch, Namkyu Lim e il duo Park/Cho in 2:30.698 a 4.904.

