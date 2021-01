In quel di Oberhof è andato in scena l’ormai consueto monologo timbrato Felix Loch per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il singolo maschile. Sul budello della Turingia, che ha ospitato per la seconda volta in stagione il massimo circuito internazionale (in sostituzione della trasferta americana a Lake Placid annullata), il teutonico trova l’ottava vittoria in nove gare.