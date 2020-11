Inizia la nuova stagione ed è subito una sinfonia tedesca. Julia Taubitz, infatti, si è aggiudicata la tappa d’esordio di Igls-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2020-2021, andando ad aprire un podio tutto tedesco assieme a Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger che, in questo modo, festeggiano nel migliore dei modi il loro rientro alle gare dopo aver saltato per maternità la scorsa annata. Buone notizie anche per i colori azzurri, dato che per la prova sprint si sono qualificate ben tre atlete, essendosi posizionate nella top15.

Il budello tirolese, dominato dalla bassa visibilità e da una temperatura di -2°, ha visto la Germania iniziare decisamente con il piede giusto. Julia Taubitz, vincitrice della Sfera di Cristallo 2019-2020, è ripartita da dove aveva lasciato, con due manche impeccabili. La classe 1996, infatti, ha fatto segnare i migliori tempi in entrambe le discese (40.177 e 40.112) con il crono complessivo di 1:20.89. Alle sue spalle, a 120 millesimi, Natalie Geisenberger (40.262 e 40.147) mentre sul gradino più basso del podio ha preso posto Dajana Eitberger a 270 (40.333 e 40.226). Quarta posizione per la russa Ekaterina Katnikova a 307 millesimi dalla vetta, quinta per l’austriaca Madeleine Egle a 359, davanti alla connazionale Lisa Schulter, sesta a 447.

Settima posizione per la quarta tedesca, Cheyenne Rosenthal, con un distacco di 484 millesimi da Taubitz, quindi ottava per la russa Viktoriia Demchenko a 528 davanti alla nostra Andrea Voetter nona a 530 (40.450 e 40.369) quindi completa la top ten Nina Zoeggeler a 567 (40.475 e 40.381) dopo una prova davvero solida. Chiude in tredicesima posizione Verena Hofer a 678 millesimi, mentre in sedicesima posizione troviamo Marion Oberhofer a 789, appena fuori dalle 15 e, quindi, dalla possibilità di prendere parte a sua volta alla prova sprint di oggi.

