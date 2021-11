Subito una grande sorpresa nella prima uscita del singolo femminile di slittino in questa stagione e, soprattutto, sulla pista olimpica di Yanqing, che ospiterà i Giochi Invernali di Pechino. Primo successo in carriera nella tappa d’apertura della Coppa del Mondo per Madeleine Egle. L’austriaca, classe 1998, vantava fino ad ora due successi nel team relay ed il bronzo olimpico sempre a squadre a PyeongChang, oltre a due podi nel singolo. Oggi ha trovato la prova perfetta, con miglior tempo in entrambe le run: crono finale di 1’58”882 che le è valso il trionfo.

Alle sue spalle l’attesissima Julia Taubitz: la giovane tedesca ha provato in tutti i modi a contrastare l’austriaca, ma si è dovuta accontentare della piazza d’onore, a 106 millesimi. Lontanissime le inseguitrici: terza un’altra outsider austriaca, Lisa Schulte, ad oltre mezzo secondo. Completano la top-5 ancora due tedesche: Anna Berreiter e Dajana Eitberger. Da sottolineare invece un grave errore della campionessa olimpica Natalie Geisenberger nella prima run, che l’ha estromessa dai giochi per le posizioni di lusso. Italiane che non sono apparse al top sul catino cinese. La migliore è Verena Hofer, brava a cogliere una discreta undicesima piazza. Più lontane tutte le altre: 15ma Nina Zoeggeler, 17ma Marion Oberhofer, addirittura 19ma Andrea Voetter.

