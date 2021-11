Parte con una vittoria tedesca la Coppa del Mondo di slittino per quanto riguarda il doppio. Sul catino cinese di Yanqing, che tra qualche mese ospiterà i Giochi Olimpici di Pechino, i Campioni del Mondo in carica della disciplina, Toni Eggert e Sascha Benecken, lanciano subito un segnale a tutti i rivali. Miglior tempo in entrambe le run (record nella prima) e crono conclusivo di 1’57”610 per loro che si portano a casa il successo numero 37 della carriera. Alle loro spalle i detentori della sfera di cristallo, gli austriaci Steu/Koller, che hanno chiuso molto lontani, ad oltre due decimi dai vincitori. Completano il podio i lettoni Sics/Sics, in ritardo di 429 millesimi.

Nella top-5 troviamo altre due coppie di Austria e Lettonia: Mueller/Frauscher e Bots/Plume, mentre sono solo sesti i campioni olimpici Wendl/Arlt. In casa Italia strepitosa seconda run di Rieder/Kainzwaldner, penalizzati da un errore nella prima: settimi, ma hanno dimostrato di potersela giocare per le posizioni di lusso. Non convincenti Nagler/Malleier e Rieder/Rastner, rispettivamente undicesimi e dodicesimi.

