Una vittoria che mancava ormai da troppo. L’ultima era arrivata nel mese di febbraio in quel di Oberhof. Arriva il successo numero 45 nella Coppa del Mondo di slittino per Tobias Wendl e Tobias Arlt nel doppio: i teutonici, campioni olimpici in carica, si impongono in casa in quel di Winterberg. Un trionfo d’esperienza quello odierno per i plurititolati della disciplina. Miglior tempo nella prima run e seconda discesa in gestione, nonostante la pressione messa dai rivali: crono totale di 1’26”962. Alle loro spalle i connazionali Eggert/Benecken che devono accontentarsi della seconda piazza a 40 millesimi di ritardo: per i tedeschi importanti punti guadagnati in chiave classifica generale. Terzi, grazie ad una super rimonta nella seconda manche, i lettoni Sics/Sics (erano settimi dopo la prima discesa) che chiudono a 242 millesimi dai vincitori. A completare la top-5 gli altri lettoni Gudramovics/Kalnins e i russi Denisev/Antonov. Da sottolineare la settima piazza dei leader della classifica, gli austriaci Steu/Koller: fondamentale il recupero nella seconda run, grazie al miglior parziale, dopo l’erroraccio nella prima che li aveva relegati in quindicesima posizione. In casa Italia a tenere alta la bandiera ci pensano ancora Rieder/Rastner, estremamente costanti in questa prima parte di stagione. Sesta piazza per gli altoatesini a quattro decimi dai vincitori. Nella top-10 ci sono anche Rieder/Kainzwaldner, ottavi, e Nagler/Malleier, decimi.