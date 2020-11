E’ arrivato il Black Friday su Eurosport! Accedi alla nostra incredibile offerta e goditi tutti gli eventi degli sport invernali nel 2021 scontati del 50% sul prezzo annuale!

Dominik Fischnaller inizia con un podio la stagione 2020-2021 della Coppa del Mondo di slittino. Sull’amato tracciato di Igls (Austria), dove vinse nel 2015, ha concluso in terza posizione nella competizione dominata dal tedesco Felix Loch davanti al compagno di squadra Johannes Ludwig. Bene anche Kevin Fischnaller, che porta a casa un solido settimo posto.

Slittino Dominik Fischnaller: "L'obiettivo per il 2021 è vincere la Coppa del Mondo" 09/07/2020 A 17:39

Per Dominik Fischnaller il risultato odierno non appariva per niente scontato, considerate le premesse. L’altoatesino sta infatti facendo i conti con una dolorosa appendicite. Lunedì scorso non riusciva neppure a camminare ed è arrivato in Austria solo mercoledì sera, perdendo dunque la prima giornata di prove libere. Oggi ha stretto i denti ed ha colto una top3 preziosissima, concludendo a 0.180 da Loch. E’ evidente, tuttavia, che il problema lo stia limitando molto, soprattutto in fase di spinta, nella quale ha perso ad esempio oltre 7 centesimi da Ludwig nella frazione conclusiva.

Dopo aver perso la scorsa Coppa del Mondo all’ultima gara, il classe 1993 vorrebbe riprovarci. A questo punto occorrerà valutare con attenzione il da farsi. Il calendario è fitto e sostanzialmente senza sosta. Una eventuale operazione obbligherebbe l’italiano a saltare almeno un week-end di gara. L’obiettivo sarebbe finire sotto i ferri durante la pausa natalizia e poi tornare in pista a Koenigssee ad inizio gennaio, la stessa pista che ospiterà poi i Mondiali quattro settimane più tardi. I medici decideranno se tale piano sarà attuabile.

Oggi ha letteralmente impressionato Felix Loch. Il bi-campione olimpico del singolo maschile ha stampato il miglior tempo in entrambe le manche e, soprattutto, è sembrato veramente quello dei giorni migliori: solido in partenza e capace di sviluppare una velocità elevatissima con una guida impeccabile. I problemi fisici degli ultimi anni sembrano alle spalle e la schiena sta dando una tregua al 31enne nativo di Sonneberg. Considerando che ben cinque tappe di Coppa del Mondo si disputeranno in Germania (peraltro ben due a Oberhof), Loch può legittimamente dare l’assalto alla settima sfera di cristallo della carriera.

Seconda piazza per Johannes Ludwig, staccato di 0.126 dal connazionale. A quasi 35 anni si conferma il migliore in fase di spinta e, grazie all’esperienza acquisita, riesce ora a difendersi egregiamente anche dei tratti più tecnici. Si aspettavano di più i padroni di casa dell’Austria, che hanno piazzato tre atleti dalla quarta alla sesta posizione: David Gleirscher, Jonas Mueller e Nico Gleirscher. Mueller, in particolare, ha gettato al vento il podio nel corso della prima frazione, quando un errore lo ha relegato in undicesima piazza.

Può ritenersi soddisfatto Kevin Fischnaller, cugino di Dominik. La settima posizione a 0.306 dalla vetta lascia ben sperare, soprattutto per la guida pulita evidenziata dall’altoatesino. Il tallone d’Achille resta come di consueto quello della fase di spinta. Fuori dai venti gli altri giovani italiani in gara: 22° Leon Felderer, 23° Lukas Gufler, 27° Alex Gufler.

Da segnalare l’avvio poco convincente del russo Roman Repilov. Il detentore della sfera di cristallo non è andato oltre la decima piazza a ben 0.446 dalla vetta, preceduto anche dal lettone Kristers Aparjods (ottavo) e dal connazionale Semen Pavlichenko (nono).

Domani, sempre a Igls, si svolgerà una sprint fondamentale, che darà un quadro subito ben preciso alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Slittino Da Repilov al team relay azzurro: tutti i vincitori della Coppa del Mondo di slittino 04/03/2020 A 13:57