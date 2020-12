Torna sul podio l’Italia nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2020-2021. La stella della squadra azzurra, Dominik Fischnaller, agguanta un’eccellente terza piazza nel singolo maschile in quel di Winterberg (Germania), sfruttando una super rimonta nella seconda manche. A vincere però è un devastante Felix Loch che fa cinque su cinque in stagione: il teutonico al momento appare davvero imbattibile .

1’43”861 per il campione di tutto che agguanta, con quella odierna, la vittoria numero 43 nella specialità (tra sprint e prove classiche): è servita una super seconda run, nella quale ha stampato il miglior tempo, per agguantare il primo gradino del podio. Alle sue spalle Nico Gleirscher che coglie il secondo podio della carriera: giornata di grazia per il fratello del campione olimpico David, che ripete l’impresa compiuta nella sprint di Winterberg del 2017 (chiuse terzo). Distacco in ogni caso molto ampio da Loch: 198 millesimi.

Come detto, può esultare anche il Bel Paese, con un Dominik Fischnaller devastante nella discesa decisiva, dopo aver compiuto qualche imperfezione di troppo nella prima (era addirittura settimo). 202 millesimi da Loch, ma secondo podio stagionale dopo quello di Igls. Alle spalle dell’altoatesino Jonas Mueller ed il cugino Kevin Fischnaller: tanto amaro in bocca per lui che era al comando dopo la prima manche, sognando in grande, ma nella seconda non ha convinto a pieno, perdendo diverse posizioni (comunque più che positiva la top-5).