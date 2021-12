Arriva il primo podio stagionale nelle gare classiche (azzurri terzi in Cina nel team relay) per l’Italia nella Coppa del Mondo di slittino. A portarlo a casa è ovviamente la stella della squadra tricolore, Dominik Fischnaller. L’altoatesino riscatta la delusione di domenica scorsa (era secondo, ma una gara dalle condizioni variabili l’ha costretto a perdere diverse posizioni) agguantando la terza piazza sempre in quel di Sochi.

Sul catino che ha ospitato le Olimpiadi del 2014 l’azzurro era al comando dopo una run iniziale pressoché perfetta. Non ci sono state grandi sbavature nella seconda, ma per questione di millesimi (39 per l’esattezza) ha dovuto cedere il passo ai rivali, conquistando comunque un podio eccellente.

Si esalta sul budello russo il lettone Kristers Aparjods, alla prima vittoria della carriera a livello individuale. Battuto per 24 millesimi il leader di Coppa, il teutonico Johannes Ludwig, sempre sul podio in questo inizio di stagione. Quarta piazza per il padrone di casa Semen Pavlichenko, quinta per l’austriaco Wolfgang Kindl. Più distanti gli altri italiani: tredicesimo Kevin Fischnaller, diciottesimo Leon Felderer, ventinovesimo Lukas Gufler.

