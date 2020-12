Doppietta tedesca nella prova di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2020-2021. Sul budello di casa, infatti, arriva l’ennesimo trionfo teutonico in questa stagione, questa volta con il successo di Julia Taubitz che, proprio in extremis, scalza dalla vetta la connazionale Natalia Geisenberger, che aveva il miglior tempo a metà gara. Sul fronte italiano Andrea Voetter sogna il podio, ma una seconda discesa imperfetta la relega in quinta posizione. Julia Taubitz, quindi, vince la prova di Winterberg, quinta tappa di questa annata, con il tempo complessivo di 1:52.462 (56.245 e 56.217) con 106 millesimi su Natalie Geisenberger (56.170 e 56.398) mentre completa il podio la lettone Eliza Tiruma a 266 (56.428 e 56.300). Quarta posizione per l’austriaca Madeleine Egle a 359 millesimi (56.548 e 56.273) mentre si ferma in quinta posizione Andrea Voetter. L’altoatesina, dopo il terzo tempo nella prima manche in 56.330, non riesce a ripetersi nella seconda, che chiude in 56.534, per un distacco complessivo di 402 millesimi.