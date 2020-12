Kendija Aparjode spreca e le tedesche ringraziano. La lettone, prima a metà gara, infatti, non va oltre il nono tempo nella seconda discesa e lascia campo aperto alle padrone di casa che, quindi, possono piazzare la doppietta in casa. Dajana Eitberger, quindi, vince la gara di Oberhof (Germania) terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2020-2021 davanti alla connazionale Natalie Geisenberger e si rilancia in ottica Sfera di Cristallo dopo un avvio di stagione non trascendentale.