La coppia Eggert/Benecken si rifà dopo il secondo posto nella gara di singolo e si aggiudica la prova di doppio sprint di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2020-2021. Sul budello teutonico le temperature elevate (circa 7° per quel che riguarda l’atmosfera) rendono complicate le condizioni del ghiaccio ma, tutto sommato, la gara si è disputata in maniera regolare. Il duo di casa composto dai leggendari Toni Eggert e Sascha Benecken ha fatto sua la sprint con il tempo di 30.972 precedendo gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller di 53 millesimi ed i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt di 109. Quarta posizione per i russi Aleksandr Denisev e Vladislav Antonov a 118 millesimi, quinta per i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 151 e sesta per Ludwig Rieder e Patrck Rastner distanti 170 millesimi dalla vetta. Settima piazza per i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz a 192 millesimi, ottava per i lettoni Andris e Juris Sics a 218, quindi nona per i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier a 235 e decima per i lettoni Martins Bots e Roberts Plume a 250. A questo punto la classifica generale vede al comando il duo Steu/Koller con 516 punti contro i 466 di Eggert/Benecken ed i 378 di Wendl/Arlt. Quarta posizione con 340 per Rieder/Rastner, quinta per Sics/Sics con 335, mentre è settima la coppia Rieder/Kainzwaldner con 294.