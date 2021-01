Una striscia di secondi posti da record per Natalie Geisenberger che non termina ancora: la fenomenale teutonica ancora una volta deve fermarsi in piazza d’onore nel singolo femminile per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. In quel di Sigulda, dove si assegnava anche il titolo europeo, ad imporsi è la russa Tatyana Ivanova.

Successo numero 16 in carriera a livello individuale e settimo oro continentale per la russa che ha sfruttato le sue caratteristiche al meglio su uno dei catini più amati. Rimonta eccellente nella seconda run per timbrare il crono di 1’23”594.

Sigulda Fischnaller sul podio europeo: terzo a Sigulda IERI A 12:42

Come detto, clamorosa la striscia di secondi posti per Geisenberger (otto su otto in stagione, comprese le sprint): la leader di Coppa deve arrendersi, nonostante fosse in testa dopo la prima manche, per 52 millesimi. A completare il podio troviamo un’altra russa: la figlia d’arte Viktoriia Demchenko a 161 millesimi. Solo quarta Julia Taubitz, che perde punti importanti in chiave classifica generale.

Prova non convincente per le italiane. La migliore è Andrea Voetter, che chiude tredicesima. Più staccate Verena Hofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente 18ma e 25ma.

***

Si chiude con un altro risultato piuttosto a sorpresa la tappa di Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in quel di Sigulda, valida anche per l’assegnazioni delle medaglie europee. Ad imporsi nella staffetta a squadre, il team relay, è infatti la Russia.

A guidare la squadra russa è Tatyana Ivanova, con lei Semen Pavlichenko e il doppio Kashkin/Korshunov per chiudere con il crono di 2’12”883. Alle loro spalle la Lettonia padrona di casa che si è dovuta arrendere per 167 millesimi: in gara Tiruma, Darznieks e Sics/Sics. Terza la Germania, staccata di 189 millesimi.

Quarta l’Italia, con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner, staccata però di 816 millesimi e dunque molto lontana dal podio. Da sottolineare la squalifica dell’Austria, detentrice del titolo.

Fischnaller sul podio europeo: terzo a Sigulda

Slittino L’Austria beffa la Germania nel team relay, Italia quinta 03/01/2021 A 12:54