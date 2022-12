La coppia composta dalle austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp si è aggiudicata la tappa di Igls-Innsbruck, primo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2022-2023. Sullo storico budello austriaco il duo di casa non ha fatto sconti a nessuno e ha dominato letteralmente la scena.

Dopo la prima manche chiusa già al comando, nella seconda discesa Egle/Kipp mettono a segno il nuovo record del tracciato e completano la prova con il tempo complessivo di 1:20.019. Secondo posto per le tedesche Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal a 176 millesimi, mentre conquistano subito un bel podio le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer con un distacco di 233 millesimi e appena 57 dalla piazza d’onore.

Quarta posizione per le lettoni Anda Upite/Sanija Ozolina a 306 millesimi, quinta per le statunitensi Summer Britcher/Emily Sweeney a 531, mentre sono seste le azzurre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber a 711. Settime le statunitensi Maya Chan/Reannyn Weller a 769, davanti alle connazionali Chevonne Chelsea Forgan/Sophia Kirkby a 1.246, quindi none le romene Raluca Stramaturaru/Mihaela-Carmen Manolescu a 2.068, mentre completano la top10 le ucraine Olena Stetkiv/Oleksandra Mokh a 2.249.

A questo punto la Coppa del Mondo si trasferisce Oltreoceano per le tappe di Whistler (Canada) nel weekend del 9-10 dicembre, quindi quello di Park City (Stati Uniti) del 16-17 dicembre, prima di dare il via alla pausa natalizia che si concluderà con la trasferta di Sigulda (Lettonia) del 7-8 gennaio 2023.

