In netta crescita nelle ultime uscite, il teutonico ha trovato una discesa senza errori che gli è valsa un clamoroso successo in 36.331. A gioire però è anche l’Italia che trova due atleti sul podio: dopo le ottime prestazioni nella gara classica di stamattina è arrivata la conferma. Kevin Fischnaller non sbaglia (era al comando nella prima run al mattino, poi quinto con una seconda discesa non eccezionale) ed è secondo a 58 millesimi dalla vetta. Alle sue spalle il cugino Dominik Fischnaller, terzo al mattino e terzo al pomeriggio.