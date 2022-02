L’Italia chiude con un en plein la sua stagione nella Coppa del Mondo 2022 di slittino su pista naturale. La cancellazione dell’ultima tappa prevista a Mosca, per ovvie ragioni dopo lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, ha regalato addirittura una tripletta per i nostri colori. La nostra squadra, infatti, ha alzato la Sfera di Cristallo in ogni categoria avendo i propri atleti al comando delle rispettive graduatorie. Andiamo a conoscere la situazione nel dettaglio.

Tra gli uomini il titolo va al nostro Alex Gruber con 430 punti contro i 425 dell’austriaco Thomas Kammerlander ed i 380 del suo connazionale Michael Scheikl. Quarto Patrick Pigneter con 305 a pari merito con Florian Clara. Passando alle donne, Evelin Lanthaler ha concluso con un percorso netto straordinario: 5 vittorie in altrettante uscite. Per l’altoatesina 500 punti contro i 380 della nostra Greta Pinggera, mentre chiude al terzo posto la tedesca Lisa Walch con 345.

L’Italia centra il terzo alloro anche nel doppio con Patrick Pigneter e Florian Clara che, a loro volta, completano il percorso netto con 500 punti, contro i 370 del duo austriaco composto da Fabian e Simon Achenrainer, mentre sono terzi i russi Pavel Porshnev e Ivan Lazarev a quota 295. Quarti gli azzurri Patrick e Matthias Lambacher con 205. Passando alla classifica per Nazioni, l’Italia detta legge con 3382 punti, contro i 2489 dell’Austria ed i 2089 della Russia.

