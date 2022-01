Una stagione eccezionale nella quale è arrivato il definitivo salto di qualità. Tanta regolarità, diversi piazzamenti e anche due podi nella Coppa del Mondo di slittino per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Gli azzurri, dopo Igls, trovano la terza piazza nel massimo circuito internazionale di doppio anche ad Oberhof.

Una super gara quella della coppia tricolore sul budello teutonico. Già terzi dopo la prima run, non hanno sbagliato nulla, confermandosi nella seconda e potendo così esultare.

Ad

Davanti a loro solo gli inarrivabili tedeschi, che si sono esaltati sul catino di casa: successo per Eggert/Benecken, che tornano così in piena corsa per la sfera di cristallo, con il crono di 1’22”651 (due volte record della pista) davanti a Wendl/Arlt di oltre tre decimi.

Pechino 2022 Sport Explainer: alla scoperta dello slittino IERI A 21:25

Quarti gli austriaci Steu/Koller, quinti i lettoni Sics/Sics, ancora al comando della classifica di Coppa.

In casa azzurra da sottolineare una prova di squadra eccellente. Sesta posizione per Rieder/Rastner e settima per Nagler/Malleier in una giornata da incorniciare.

Slittino Fischnaller ancora sul podio a Sigulda, 3° nella sprint 09/01/2022 A 14:38