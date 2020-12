Strano a dirsi, ma la Germania torna a vincere nel doppio nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Uno stop che era durato forse troppo, in una specialità dove i teutonici ormai da anni dominano in lungo e in largo. Sulla pista di casa di Oberhof Toni Eggert e Sascha Benecken non si sono lasciati sfuggire l’occasione, portandosi a casa il successo numero 44 della carriera.

Record della pista nella prima run, miglior tempo nella seconda: tempo totale di 1’22”881 a testimoniare la supremazia in questa gara dei detentori della sfera di cristallo. Non crollano però i leader della classifica, gli austriaci Steu/Koller: quarti dopo la prima run, sono riusciti a rimontare fino alla seconda piazza a 155 millesimi di ritardo, conservando un ottimo vantaggio in chiave sfera di cristallo. A completare il podio un altro doppio austriaco, quello formato da Mueller/Frauscher, a 196 millesimi.

Da sottolineare per l’ennesima volta l’ottima prova di squadra dell’Italia, alla quale però è mancato il podio. Quarta posizione a 343 millesimi di ritardo per Ludwig Rieder e Patrick Rastner, davvero eccellenti in questo inizio di stagione: quarta top-5 in quattro uscite per il doppio altoatesino. Seguono Rieder/Kainzwaldner, quinti a 392 millesimi. Settimi i giovani Nagler/Malleier.

