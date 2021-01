Da Sochi a Koenigssee, un anno dopo non è cambiata la musica: nonostante una stagione tutt’altro che positiva in Coppa del Mondo, Roman Repilov viene fuori nel momento più importante . Il russo (oggi con la bandiera neutrale a causa della squalifica ormai nota del CIO) si conferma oro ai Mondiali di slittino nel singolo maschile.

Una gara eccezionale, chiusa con un duello splendido. Repilov è riuscito a beffare il rivale e grandissimo favorito Felix Loch per solamente 62 millesimi, rimontando nella seconda manche (era a 2 millesimi dopo la prima discesa). Altra delusione per il teutonico dominatore della stagione: sul budello di casa si sarebbe aspettato sicuramente qualcosa in più, invece è mancato qualcosa nella run decisiva. Il bronzo va all’Austria, con David Gleirscher che si ripete dopo la sprint di ieri. Tra i primi due ed il resto del mondo però c’è grandissimo distacco. A completare la top-5 altri due tedeschI: Max Langenhan e Johannes Ludwig.