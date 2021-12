Si esalta l’Austria nella sprint casalinga al maschile, valida per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, in quel di Igls. Doppietta per i beniamini del pubblico: a trionfare è Wolfgang Kindl, che torna alla vittoria dopo un digiuno lungo più di tre anni (ultima affermazione a Calgary nel 2018).

Sul suo budello (Kindl è nativo proprio di Innsbruck) riesce ad esaltarsi e, dopo il secondo posto di ieri, scala un gradino e trionfa con il crono di 32.390. Seconda piazza per il connazionale Jonas Mueller, staccato di 40 millesimi, mentre completa il podio il leader di Coppa Johannes Ludwig, che allunga ancora in chiave Sfera di Cristallo con la terza posizione.

Un vero peccato per Kevin Fischnaller, che si è imposto l’anno scorso nella classifica delle sprint: l’azzurro chiude quarto, staccato dal podio di pochissimi millesimi. Più che discreta la nona piazza di Leon Felderer, mentre non è stato convincente Dominik Fischnaller, solamente dodicesimo.

La gara femminile

Madeleine Egle si è presa la rivincita nella gara sprint femminile. Sul budello austriaco la padrona di casa, infatti, ha fatto segnare il tempo di 29.992, al termine di una discesa perfetta, tanto da essere l’unica a scendere sotto il muro del mezzo minuto. Alle sue spalle proprio la tedesca Julia Taubitz a 50 millesimi, mentre completa il podio la sua connazionale Anna Berreiter a 123.

Quarta un’altra teutonica, Natalie Geisenberger, a 128 millesimi, a pari merito con la lettone Eliza Teruma. Sesta l’austriaca Selina Egle a 230 millesimi, davanti alle connazionali Lisa Schulte e Hannah Prock distanti, rispettivamente, 231 e 233 millesimi dalla vetta.

Nona la russa Ekaterina Katnikova a 252, quindi decima la statunitense Ashley Farquharson a 272. Prova opaca per le azzurre, con Andrea Voetter undicesima a 285 millesimi, quindi dodicesima Verena Hofer a 286, Nina Zoeggeler tredicesima a 287 e Marion Oberhofer quattordicesima a 351.

A questo punto in classifica generale Julia Taubitz rimane in vetta con 594 punti, contro i 522 di Medeleine Egle ed i 478 di Anna Berreiter. A livello di graduatoria della prove sprint (dopo la seconda gara in assoluto) è sempre al comando Julia Taubitz con 185 punti, contro i 136 di Madeleine Egle ed i 125 di Anna Berreiter.

La gara del doppio

Mancava addirittura dalla prima tappa, quella d’esordio sulla pista olimpica di Yanqing in Cina, la vittoria per Toni Eggert e Sasha Benecken. I dominatori del doppio riescono a rimettersi in corsa in quel di Igls, soprattutto dopo che ieri non avevano convinto del tutto, perdendo punti importanti. Successo in 29.905, davanti ai lettoni Juris ed Andris Sics, la vera sorpresa in questo inizio di stagione. I lettoni terminano la prova a 55 millesimi dai vincitori, ma restano in vetta alla classifica di Coppa, con il sogno Sfera di Cristallo. Terza piazza per i padroni di casa, gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller.

In casa Italia da sottolineare la quinta piazza di Ludwig Rieder e Patrick Rastner, distanti però oltre sette centesimi dal possibile podio. Nella top 10 anche gli altri due doppi azzurri: ottavi Rieder/Kainzwaldner, decimi Nagler/Malleier.

