Si è conclusa sul catino inedito di St. Moritz , in Svizzera, la Coppa del Mondo di slittino per quanto riguarda il singolo maschile . Ad imporsi nell’ultima tappa è andato all’austriaco Nico Gleirscher : per il campione olimpico si tratta del primo successo della carriera nel massimo circuito internazionale.

Due manche perfette quelle del trionfatore di PyeongChang 2018: 2’15”852 il suo crono totale per riuscire ad agguantare la vittoria. Alle sue spalle si è assestato il teutonico Max Langenhan, in netta crescita in questa stagione e pronto ad esplodere definitivamente verso le Olimpiadi di Pechino. Per lui rimonta dalla settima posizione della prima run, fino alla piazza d’onore a soli 60 millesimi di ritardo. Il vincitore della sfera di cristallo Felix Loch trova l’ennesimo podio di un’annata perfetta nel massimo circuito internazionale: 74 i millesimi che lo separano dal primo della classe. A completare la top-5 troviamo il lettone Arturs Darznieks ed il russo campione del mondo in carica Roman Repilov, deludente nella seconda discesa (era vicinissimo a Gleirscher dopo la prima).