Nella prima manche chi è partita con i numeri più bassi si è giovata di una pista migliore, mentre chi ha concluso le discese ha dovuto letteralmente scivolare in mezzo a cumuli di neve. Viceversa, nella seconda le condizioni sono state opposte. Il lavoro dei commissari di percorso, prontissimi a spalare il manto nevoso, non è stato sufficiente e, nel complesso, la gara non ha avuto un esito regolare. Basti pensare come Natalie Geisenberger abbia chiuso la prima metà di gara in diciottesima posizione, con le russe Ekaterina Katnikova e Viktoriia Demchenko addirittura oltre ventesima.