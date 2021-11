Tempo di test sul catino olimpico di Pechino, a pochi mesi dal via delle Olimpiadi Invernali. Il budello cinese ieri è stato protagonista di un bruttissimo incidente, con vittima lo slittinista polacco Mateusz Sochowicz.

Secondo le dichiarazioni di Marek Skowroński, head coach della nazionale polacca, riportate da Neveitalia, l’incidente sarebbe stato causato da un errore dei tecnici di percorso che non avrebbero aperto la sponda che permette di far confluire la pista maschile in quella femminile.

Il 25enne polacco ha provato in ogni modo ad evitare l’impatto, abbandonando anche la slitta, senza però riuscirci. Da sottolineare, secondo i racconti, anche che lo slittinista è stato soccorso con molto ritardo ed il medico di pista non sapeva esattamente come intervenire sullo sfortunato atleta.

Per Sochowicz frattura della gamba sinistra ed un profondo taglio.

