Seconde e Andrea Vötter e Marion Oberhofer portano in trionfo l’Italia dello slittino: le azzurre si impongono nel doppio femminile (specialità inserita quest’anno) nella tappa di miglior tempo nella seconda discesa sono riuscite a chiudere in 1’17”912 conquistando il successo. terze nelle prime gare della storia in quel di Igls, era solo un preludio a ciò che sarebbe accaduto.: le azzurre si impongono nel(specialità inserita quest’anno) nella tappa di Coppa del Mondo di Whistler. Sul catino canadese rimonta meravigliosa della coppia tricolore: le altoatesine erano terze al termine della prima run, ma con ilsono riuscite a chiudere in 1’17”912 conquistando il successo.

Battute le austriache Egle/Kipp, che avevano vinto entrambe le prove in casa ad Igls settimana scorsa. Staccate di 41 millesimi le leader della classifica di Coppa. Completano il podio le tedesche Degenhardt/Rosenthal a 56 millesimi.

Podio sfiorato nel team relay

Sempre nella notte italiana si è disputata anche la prima staffetta a squadre della stagione. Dopo aver dominato tutto il week-end o quasi in quel di Whistler, la Germania completa l’opera portandosi a casa anche il team-relay. In casa teutonica al via Julia Taubitz, Felix Loch ed Eggert/Benecken che hanno chiuso con il tempo di 2:04.222. Alle loro spalle la Lettonia con Vitola, Aparjods e Bots/Plume che sono distanti solamente 147 millesimi. Sbaglia e delude l’Austria: i vice campioni olimpici Egle, Kindl e Gatt/Schopenhauer sono terzi a 727 di ritardo. In una gara nella quale erano al via solamente sei squadre l’Italia chiude quarta, mancando il podio solo per due millesimi. Azzurri con Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwaldner che vengono beffati per un soffio dagli austriaci.

