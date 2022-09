Snooker

British Open - Fantastica uscita a 5 sponde: il colpo dell'anno è di Mark Allen

Il Cazoo British Open 2022 si disputa alla Marshall Arena di Milton Keynes (Inghilterra) dal 26 settembre al 2 ottobre. Mark Williams ha vinto l'edizione 2021 battendo in finale Gary Wilson per 6–4. Mark Allen trova una fantastica giocata di cinque sponde per uscire da un difficile snooker nel suo match contro Li Hang.

00:00:53, 2 ore fa