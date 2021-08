Nella sesta giornata del British Open erano in programma due turni con match al meglio dei sette frame, i quarti al pomeriggio e le semifinali alla sera. Come nel resto del torneo c’è stata grande incertezza, soprattutto nella prima delle due sessioni nella quale si sono disputati 27 dei 28 frame possibili nell’arco dei quattro incontri.

Slessor trova il centone contro Wilson

QUARTI DI FINALE

Snooker Wilson, centone da 105 42 MINUTI FA

Nel primo match su tavolo televisivo si è pensato a una facile vittoria per David Gilbert, giocatore del momento dopo aver vinto la Championship League e aver fatto molto bene questo torneo. In effetti il giocatore di Tamworth è partito benissimo, portandosi sul 2-0 contro Gary Wilson grazie a serie da 76 e 68. Ma nel terzo frame c’è stata la reazione di Wilson che ha piazzato un centone e poi ha impattato a quota 2 il match. Gilbert ha realizzato a sua volta un centone per portarsi a uno dal match ma nei restanti due frame ha messo a referto appena 20 punti complessivi, surclassato da un ottimo Wilson che ha così conquistato la semifinale. Il suo avversario in serata è uscito dal combattutissimo match tra Elliott Slessor e Zhou Yuelong, vinto da Slessor sulla nera finale del frame decisivo dopo essere stato sotto 1-3. Tiratissimo anche il secondo incontro sul tavolo televisivo, vinto da Mark Wlliams su Ricky Walden con una ripulitura da 41 in steal nel frame decisivo, dopo che i due si erano scambiati colpo su colpo. Unico match non finito al decider è stato quello vinto da Jimmy Robertson per 4-2 su Lu Ning, con l’inglese che torna in una semifinale di torneo full ranking dallo European Masters vinto a sorpresa nel 2018.

SEMIFINALI

La prima semifinale era un derby della zona di Newcastle tra Gary Wilson ed Elliott Slessor. Dopo un primo frame lungo e combattuto vinto da Slessor in 34 minuti, l’incontro ha offerto grande qualità e lo stesso Slessor si è portato sul 2-0 con una serie da 73. Wilson non si è perso d’animo e ha infilato tre frame consecutivi con serie da 67, 68 e 100 per portarsi a uno dalla finale. Lì c’è stata la grande reazione di Slessor, che ha piazzato una magnifica serie da 125 per forzare il decider, nel quale però ha realizzato solo 4 punti di fallo. Wilson conquista la finale di un torneo full ranking per la seconda volta in carriera, dopo quella del China Open del 2015 nella quale fu strapazzato da Mark Selby per 10-2. Qui la finale sarà più breve e soprattutto il suo avversario sarà sì un grande campione, ma di certo meno cannibale dell’attuale campione del mondo. Ad imporsi nella seconda semifinale è stato infatti Mark Williams, il quale gioca sempre come se non gli interessasse se vince o perde (e probabilmente è davvero così) ma che sa spesso esprimere la sua classe cristallina. Nella semifinale con Jimmy Robertson la cosa è stata evidente in finale di terzo frame, quando Willo ha piazzato una ripulitura da 60 di grande qualità per andare sul 2-1, vincendo poi i successivi due frame con altri due mezzi centoni. Una curiosità sul torneo di Williams: non solo il campione gallese non ha realizzato neanche un centone nel torneo, ma la sua serie migliore è stata da 73. Un dato che stona con certi record frequenti nello snooker moderno ma che conferma come non ci sia bisogno di infilare centoni a raffica per fare bene nei tornei, anche tra i professionisti.

LA FINALE: PROTAGONISTI, FORMAT E PROGRAMMA TV/STREAMING

La finale del British Open sarà quindi tra il gallese Mark Williams e l’inglese Gary Wilson, rispettivamente numero 11 e 33 dell’attuale ranking mondiale. I due si sono affrontati due volte e in entrambi i casi ha vinto Williams, il quale ha vinto anche un incontro nel Mondiale 6-Reds. Per questo e per tutta un’altra serie di motivi - non ultimo il fatto che Williams ha vinto 23 titoli full ranking contro i zero del suo avversario - il pronostico è tutto dalla parte del campione gallese. Ma questo non significa certo che Wilson parta battuto, anzi lo stile di gioco molto aperto del suo illustre avversario potrebbe dargli tante possibilità di entrare in gioco e di tentare il colpaccio. La finale si giocherà su singola sessione al meglio degli 11 frame, con vittoria posta a quota 6. La vedremo a partire dalle 20,30 di domenica 22 agosto sull’app di Eurosport, su discovery+ e su Eurosport 1 con commento di Maurizio Cavalli.

Wilson, centone da 105

British Open Slessor trova il centone contro Wilson UN' ORA FA