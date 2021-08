Dopo più di tre mesi e in un contesto completamente diverso, non cambia il vincitore nella sfida tra Mark Selby e Shaun Murphy. Al Crucible Theater di Sheffield, in una finale su quattro sessioni e al meglio dei 35 frame, vinse Selby 18-15 aggiudicandosi il quarto tiolo mondiale in carriera. Alla Morningside Arena di Leicester, in un match di primo turno al meglio dei 5 frame, è ancora Selby ad avere la meglio per 3-2 conquistando il secondo turno del British Open. Il sorteggio, pilotato o meno poco importa, ci aveva dato questo appetitoso accoppiamento nel primo turno del primo torneo televisivo della stagione, presentato appunto come rivincita della finale mondiale nonostante le differenze tra i due match fossero abissali.

Selby campione del mondo per la quarta volta

E i due protagonisti di quella grande finale non hanno deluso neppure stavolta, ingaggiando una sfida dove sono mancate le grandi serie ma non certo l’incertezza ed il gioco di qualità, al netto di qualche errore comunque comprensibile visto il contesto. Selby ha legittimato la vittoria con gli unici due mezzi centoni del match, una serie da 78 e una da 54, e proprio la mancanza di serie di qualità è stato il limite maggiore di un grande attaccante come Murphy, che comunque ha dato battaglia confermando che quella grinta messa in mostra proprio all’ultimo mondiale è diventata una sua caratteristica. Ma è Selby a continuare il torneo nella sua Leicester, con la possibilità di vincere il titolo ma anche di strappare la prima posizione del ranking mondiale a Trump.

Hendry vince soffrendo

Nel secondo match serale sul tavolo televisivo, il sette volte campione del mondo Stephen Hendry affrontava l’inglese Chris Wakelin. Anche in questo caso l’incontro si è concluso al frame decisivo ma stavolta non si può proprio dire che sia stato un bel match, con troppi errori da una parte e dall’altra sia nella costruzione del gioco che soprattutto in attacco, come confermato dall’assenza totale di mezzi centoni. A vincere è stato comunque Hendry, che in questa sua seconda carriera deve imparare a vincere anche giocando uno snooker poco brillante, cosa che quando dominava lo snooker non era certo abituato a fare. Wakelin, che pure era il favorito per classifica e maggiore abitudine al gioco moderno, è sembrato subito in soggezione nell’affrontare una leggenda di questo sport e non è riuscito a trovare il bandolo della matassa, lasciando spesso allo scozzese entrate al tavolo relativamente facili. Per Hendry è arrivata così una vittoria che, se non è certo bella, è sicuramente importante per costruire un po’ di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dal secondo turno di questo torneo.

Giornata da dimenticare per Kyren Wilson Credit Foto Getty Images

Nel pomeriggio le prime sorprese

Il programma televisivo si era aperto nel pomeriggio con la prima grande sorpresa del torneo, ovvero l’eliminazione del numero 6 del ranking Kyren Wilson ad opera di Ashley Hugill, sempre per 3-2. Non si può certo dire che Wilson non fosse in giornata, visto che i due frame vinti se li è aggiudicati con due centoni e in generale ha giocato con alte percentuali in attacco. Ma il giocatore di Kettering ha commesso alcuni errori in momenti decisivi che hanno lanciato Hugill, talento di ottimo livello che tra i dilettanti ha fatto sfracelli ma che ancora non è riuscito a trovare la giusta convinzione per aggiudicarsi incontri importanti tra i professionisti, quindi per lui l’auspicio è che questa importante vittoria contro un giocatore di altissima classifica possa servire da rampa di lancio.

Nel secondo match pomeridiano abbiamo visto una convincente prestazione di Stephen Maguire, il talentuoso scozzese che a quarant’anni sembra aver trovato la maturità necessaria per domare il suo carattere impetuoso. Contro il giovane gallese Jackson Page, un altro che ancora non riesce ad esprimere il suo talento tra i pro, Maguire ha vinto 3-0 ed è sembrato quello che due stagioni fa arrivò in finale allo UK Championship e vinse il Tour Championship, due tra i tornei più ricchi e prestigiosi del circuito, confermando altresì che nella stagione scorsa ha subito più di altri la vita nella ‘bolla’ di Milton Keynes.

L’altra grande sorpresa della giornata è arrivata nell’ultimo match del pomeriggio, con l’eliminazione del numero 14 del mondo Jack Lisowski per mano di Barry Pinches, simpatico veterano inglese rientrato quest’anno nel circuito grazie alla Q School. Per Lisowski, che nella scorsa stagione aveva dato grandi segnali di maturità, si è trattato di una sorta di ritorno al passato, cioè uno di quei match in cui va presto in vantaggio (qui 2-0 con anche una serie da 90 al secondo frame) ma poi si perde, lasciandosi riprendere e poi superare dall’avversario. Un brutto segnale per lui, anche se ovviamente si tratta solo del primo torneo della stagione quindi avrà modo di tornare ad ottenere risultati di rilievo. In mattinata era arrivata anche l’eliminazione del numero 16 del mondo Anthony McGill, battuto 3-1 dal diciottenne cinese Zhao Jianbo. Continuano quindi le difficoltà per McGill lontano dal Crucible, al punto che in un’intervista dopo il match lo stesso scozzese ha dichiarato di riuscire a trovare le giuste motivazioni per allenarsi e concentrarsi solo in vista del Mondiale.

Jack Lisowski Credit Foto Other Agency

Terza giornata

Mercoledì si conclude il primo turno tra mattina e pomeriggio, mentre in serata inizia il secondo turno per il quale è già stato effettuato un parziale sorteggio. Il primo match televisivo del pomeriggio sarà l’interessante sfida tra Barry Hawkins e Luca Brecel, seguito dal match che promette spettacolo in attacco tra Stuart Bingham e Robert Milkins che determinerà l’avversario al secondo turno di Judd Trump. Al momento di scrivere non è ancora chiara la distribuzione dei tavoli per i match serali, con il primo incontro televisivo che potrebbe essere Maguire-O’Donnell o Williams-Dale, mentre il secondo dovrebbe essere Allen-Vafaei.

Mark Selby alza la coppa di campione del mondo di snooker

