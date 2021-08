Continuano le sorprese al British Open e a farne le spese è stato stavolta il campione del mondo Mark Selby, battuto per 3-0 nel torneo di casa da Ali Carter, autore di una prova pressoché perfetta. Nel primo match televisivo della sessione serale Carter non ha dato tregua al numero 2 del mondo, giocando con precisione martellante in difesa e finalizzando molto bene in attacco. Dopo aver vinto il primo frame nel quale ha mandato in confusione Selby facendogli commettere diversi falli, il Capitano dello snooker ha allungato con un centone nel secondo frame ed ha chiuso con una serie da 57 un match durato poco più di un’ora effettiva. Selby abbandona quindi il torneo che si svolge nella sua Leicester e per tornare al numero 1 della classifica mondiale deve sperare che Trump non arrivi ai quarti di questo evento. Invece Carter è attualmente il numero 23 del ranking dopo essere stato a lungo tra i primi della classe ma già dalla scorsa stagione aveva dato segnali positivi per tornare ad alti livelli, giocando uno snooker più propositivo e quindi, come dice lui stesso, più moderno. Se continuerà a giocare così sarà un ostacolo difficile da superare per tutti, non solo in questo torneo.

Trump continua la difesa della leadership mondiale

Il match successivo sul tavolo televisivo vedeva fronteggiarsi i due ex campioni del mondo Judd Trump e Stuart Bingham. Come detto, per Trump questo torneo è importante anche per difendere la prima posizione della classifica mondiale, cosa resa un po’ più facile dall’uscita prematura di Selby. Il match non è però iniziato bene per il numero 1 del mondo, messo sotto da un Bingham brillante che ha piazzato una serie da 65 e poi ha chiuso i conti per l’1-0 andando anche avanti 39-0 nel secondo frame. Ma a quel punto c’è stata una grande reazione di Trump, che ha piazzato serie da 69, 75 e 65 per aggiudicarsi il match in appena 50 minuti di gioco effettivo.

Higgins rischia ma finisce in crescendo

Nel pomeriggio match difficile per John Higgins, alle prese con Cao Yupeng. Il giocatore cinese è al rientro nel main tour dopo una squalifica per due anni in seguito a una brutta storia di match-fixing relativa ad incontri del 2016, con decisione arrivata al termine della stagione 2017-18 che gli aveva dato grandi soddisfazioni. Dopo aver giocato molto bene in Championship League, Cao ha dimostrato anche con Higgins di essere ancora giocatore temibile portandosi meritatamente sul 2-1. A quel punto c’è stata però la reazione del grande campione scozzese, che ha piazzato serie consecutive da 95 e 96 per aggiudicarsi l’incontro e rimanere in un torneo che può sicuramente ambire a vincere.

Gli altri match

Nel secondo match televisivo del pomeriggio l’inglese Gary Wilson ha messo fine al torneo di Stephen Hendry con un perentorio 3-0 in appena 50 minuti. Hendry aveva superato il primo turno senza giocare bene ma riuscendo almeno ad essere preciso dalla distanza, cosa che invece oggi è mancata mettendo in mostra i limiti attuali del sette volte campione del mondo. Sul tavolo a fianco si è concluso in parallelo anche il torneo dell’altro veterano Jimmy White, battuto sempre per 3-0 da Allan Taylor. Invece avanzano brillantemente al terzo turno David Gilbert e Luca Brecel, vincitori per 3-1 rispettivamente contro John Astley e Zhao Jianbo. Passando alle sorprese meritano una citazione il tedesco Lucas Kleckers, cha ha battuto 3-2 Louis Heathcote, e soprattutto Hammad Miah, che avanza al terzo turno dopo aver battuto due giocatori di rilievo come Ben Woollaston e Liang Wenbo.

Quinta giornata

Venerdì si disputa il terzo turno tra mattina e pomeriggio, mentre in serata ci saranno gli ottavi di finale. I match più interessanti del programma saranno i due incontri pomeridiani sul tavolo televisivo, con Higgins che affronta il coriaceo Ricky Walden e Trump che se la vede con Elliott Slessor, giocatore che tende ad esaltarsi contro i big. Ovviamente non è ancora disponibile il programma degli ottavi serali, con sorteggio che verrà effettuato dopo la conclusione dei match del pomeriggio.

Su Eurosport e Discovery +

Ancora tre sessioni alle 10, alle 14 e alle 20 da seguire sull’app di Eurosport e su discovery+. In TV vedremo la sessione pomeridiana dalle 13,55 su Eurosport 2 e quella serale dalle 19,55 su Eurosport 1.

