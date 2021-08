serie perfetta di John Higgins nel primo frame del primo match trasmesso in TV. In serata vittorie col brivido per Trump contro Mann e per Allen contro l’ex compagna Reanna Evans. Dopo più di tre mesi di assenza lo snooker è tornato in TV… eccome se è tornato! Il primo match televisivo del nuovo British Open vedeva impegnato quello che nominalmente è il campione in carica, visto che John Higgins vinse l’ultima edizione del torneo con lo stesso nome tenutasi nel 2004. E nel primo frame dell’incontro che lo vedeva opposto allo svizzero Alexander Ursenbacher, Higgins ha stupito tutti con una serie perfetta, quel magico 147 che ha realizzato per la dodicesima volta in carriera. Subito grande spettacolo al British Open ! Il primo torneo televisivo della nuova stagione è iniziato nel miglior modo possibile, con unanel primo frame del primo match trasmesso in TV. In serata vittorie col brivido per Trump contro Mann e per Allen contro l’ex compagna Reanna Evans. Dopo più di tre mesi di assenza lo snooker è tornato in TV… eccome se è tornato! Il primo match televisivo delvedeva impegnato quello che nominalmente è il campione in carica, visto che John Higgins vinse l’ultima edizione del torneo con lo stesso nome tenutasi nel 2004. E nel primo frame dell’incontro che lo vedeva opposto allo svizzero, Higgins ha stupito tutti con una serie perfetta, quelche ha realizzato per la

Il quarantaseienne scozzese si è presentato in grande forma fisica, avendo perso parecchi chili grazie allo spinning che ha iniziato a praticare dopo la delusione dell’uscita al secondo turno del Mondiale. Magro come non lo vedevamo da anni, Higgins è apparso subito in forma anche per quanto riguarda lo snooker, imbucando una strepitosa rossa dalla lunghissima distanza per iniziare la serie pot-black portata poi avanti senza alcuna incertezza. Il momento critico è stato nel passaggio dall’ultima nera alla gialla della serie finale, risolto però con una bella imbucata da posizione non facile. Da lì in poi è stata passerella trionfale per uno dei più grandi specialisti della serie perfetta, visto che Higgins è secondo solo a Ronnie O’Sullivan per numero di 147 realizzati in carriera e ha lasciato la compagnia di Stephen Hendry, fermo a quota 11. Dopo aver applaudito l’illustre avversario, Ursenbacher ha vinto il secondo frame con una serie da 61 ma poi ha dovuto lasciare spazio a Higgins, che ha chiuso sul 3-1 grazie a due mezzi centoni.

Higgins trova subito il 147 contro Ursenbacher

VITTORIE DI MISURA PER TRUMP E ALLEN

In serata i due match televisivi sono entrambi finiti al frame decisivo. Nel primo il numero uno del mondo Judd Trump ha faticato più del previsto per avere la meglio di Mitchell Mann, che nel finale ha anche avuto la possibilità di tentare il colpaccio sbagliando però alcune giocate decisive. E in tutto il match sono stati tanti anche gli errori di Trump, il quale comunque ha dimostrato per l’ennesima volta di essere ormai giocatore che sa vincere anche quando non riesce a produrre il suo miglior gioco. Ma il mancino di Bristol dovrà alzare parecchio il livello se vorrà andare avanti nel torneo, cosa per lui importante anche per difendere la prima posizione nel ranking mondiale, con Mark Selby che in virtù del gioco degli scarti dei punti guadagnati due anni fa gli è passato avanti nella classifica provvisoria. Il secondo match serale era molto atteso, visto che metteva di fronte il nordirlandese Mark Allen e la numero uno dello snooker femminile Reanne Evans. I due sono stati compagni di vita e hanno avuto una bambina, ma dopo la fine della loro relazione i rapporti si sono compromessi e negli ultimi tempi ci sono stati anche problemi economici relativi al mantenimento della figlia. Già prima dell’incontro si è capito che la tensione era reale, con Evans che ha rifiutato il pugnetto con cui i giocatori si salutano prima dei match. All’inizio la qualità del gioco ha risentito di questo clima, con Allen che si è portato sull’1-0 senza fare cose particolari. Ma a quel punto la dodici volte campionessa del mondo al femminile ha iniziato a giocare meglio, portandosi sul 2-1 in maniera convincente e piazzando una splendida serie da 60 nel frame potenzialmente conclusivo. Per lei c’è stata un po’ di sfortuna con un’apertura non favorevole delle ultime rosse e da lì Allen ha dimostrato freddezza andando a vincere in più riprese il frame per forzare il decisivo, dominato con una serie vincente da 68. Alla fine ha vinto il logico favorito ma Reanne Evans esce sicuramente a testa alta, avendo dimostrato di poter giocare alla pari con il numero 10 del mondo.

ALTRI RISULTATI

Negli altri match di primo turno della prima giornata (24 in totale) segnaliamo la vittoria senza problemi di Mark Williams su Tian Pengfei ma soprattutto i convincenti successi di due veterani ancora amatissimi dal pubblico. L’ex campione del mondo Ken Doherty ha infatti battuto 3-0 Zak Surety e con lo stesso punteggio Jimmy White si è sbarazzato del giovane talento Aaron Hill. In generale nella prima giornata non ci sono state sorprese clamorose ma in questo senso meritano una menzione le vittorie di Matt Selt su Thepchaiya Un-nooh e di Hammad Miah su Ben Woollaston.

SECONDA GIORNATA

Martedì andrà in scena l'altro big-match uscito dal sorteggio libero che caratterizza ogni turno di questo torneo, ovvero la rivincita della recente finale mondiale tra Mark Selby e Shaun Murphy. Il contesto è completamente diverso e passare da un incontro al meglio dei 35 frame a uno al meglio dei 5 è quasi come cambiare sport, però è innegabile che ci sia grande attesa per questo inusuale accoppiamento di primo turno. Selby-Murphy sarà il primo match televisivo della serata, seguito dall'esordio stagionale di Stephen Hendry che sarà impegnato contro Chris Wakelin. Per Hendry, tornato alle competizioni sul finire della stagione scorsa, non è certo un esordio facile in un torneo che nella sua prima incarnazione ha vinto ben quattro volte. Nei match televisivi del pomeriggio inizieranno il torneo Kyren Wilson, impegnato contro Ashley Hugill, e Stephen Maguire, che se la vedrà con il giovane gallese Jackson Page.

SU EUROSPORT

Tre le sessioni di gioco, da seguire integralmente a partire dalle 10 sull’app di Eurosport e su discovery+. Dalle 14 vedremo anche in TV i due match principali del pomeriggio, mentre alle 20 è prevista la sessione serale con l’attesissimo Selby-Murphy.

