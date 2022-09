Snooker

Snooker, Mark Selby, 147 da urlo al British Open, il suo 4° in carriera: tutta la serie in 1'

SNOOKER - Il 4 volte campione del mondo Mark Selby mette a segno un grande 147 al British Open: si tratta della quarta volta in carriera per il 39enne, che centra il massimo punteggio nel primo frame della sua vittoria per 4-1 contro Jack Lisowski. Ai quarti di finale affronterà l'irlandese Mark Allen.

00:00:56, 26 minuti fa