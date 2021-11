Snooker

Snooker, English Open - A Wilson tremano le mani contro Selby: che errore sulla nera

SNOOKER - Wilson stava giocano un'eccellente serie contro Selby in cui era in vantaggio ma, pensando al piazzamento, sbaglia clamorosamente un'imbucata non così impegnativa sulla nera. Interrotta così una serie molto interessante.

00:01:02, 11 minuti fa