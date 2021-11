Snooker

Snooker, English Open - Higgins: "Delusione? Come fai, guarda cosa ha fatto Robertson"

SNOOKER - Nessun rimorso, nessun rimpianto. Higgins perde la finale al Decider nonostante fosse in vantaggio all'ultima serie utile. Alibi o scuse? Niente di tutto ciò per lo scozzese che fa solo i complimenti a Robertson per la sua rimonta.

00:01:59, un' ora fa