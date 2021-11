Snooker

Snooker, English Open - "La potenza è nulla senza il controllo": Wakelin insegna con una steccata da lontano

SNOOKER - Wakelin va via come un treno e si porta a casa una rossa dalla distanza senza neanche forzare la giocata. Un colpo da lontano tutto con precisione che rende sempre più scuro in volto Hendry.

00:00:29, un' ora fa