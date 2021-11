Snooker

Snooker, English Open - Succede anche a Trump: fa fallo e regala 4 punti a Robertson

SNOOKER - Fa un'imbucata spettacolare sulla rossa, ma finisce in buca anche la bianca. Nello snooker è fallo con 4 punti in favore all'avversario più palla in mano. Trump, infatti, è scurissimo in volto dopo questa giocata.

00:00:40, un' ora fa