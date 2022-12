Snooker

English Open - Ding cerca il colpo impossibile e... Finisce per imbucare la bianca! Che fallo!

ENGLISH OPEN - Ding cerca il colpo impossibile durante il match contro Allen. Butta giù la gialla come previsto, ma viene tradito dalla sponda e a finire giù è anche la bianca. Ding finisce così per commettere fallo e per cedere di nuovo il gioco all'avversario.

00:00:30, un' ora fa